Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Шевченко

Юбилей поэта в Украине отмечают на государственном уровне.

Программа мероприятий к юбилею Шевченко в Киеве (по материалам Gazeta.ua).

9 марта

Парк им. Шевченко

12:00 - 13:00 церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко с участием официальных лиц и представителей общественности.

Майдан Независимости

14:00 Концерт "ВСТАНЕТ УКРАИНА - МИР ПРАВДЫ ВЗОЙДЕТ!" Откроет праздничную программу сводный хор в составе: Национальная заслуженная академическая хоровая капелла Украины "ДУМКА" и хор Киевской государственной консерватории ім.Чайковського, Академическая мужская хоровая капелла им. Л.Ревуцкого, Камерный хор "КИЕВ", Ансамбль солистов "БЛАГОВЕСТ", Камерный хор "Крещатик".

На сцене Майдана также выступят группы "Хорея Козацька" и "Божичи", народные артисты Украины Фемий Мустафаев, Оксана Билозир, вокальная формация "Карт sound", дуэт "Сестры Тельнюк", Ирина Шинкарук, группы "Гайдамаки" и "Кому Вниз".

20:00 - состоится премьера документального фильма Сергея Проскурни "Тарас Шевченко. IDентифікація"

Театр им. Франка

19:00 Спектакль "ТАКОВА ЕЕ СУДЬБА..." - инсценировка Станислава Моисеева по поэзии Тараса Шевченко

Театр русской драмы им. Леси Украинки

19.00 Спектакль "Везде один" к 200-летию Шевченко в постановке Михаила Резниковича.

Мыстецький Арсенал, ул. Лаврская, 10-12

21:00 Ночь кино, музыки и поэзии "Сутки Шевченко" - кульминация проекта ШЕВЧЕНКО/MANIA/.

21:00 - премьера фильма режиссера Сергея Проскурни "Тарас Шевченко. IDентифікація".

Фильм раскрывает тему мифотворческой идентификации образа Тараса Шевченко украинским народом. Съемочная группа проехала тысячи километров в поисках ярких, искренних, откровенных мыслей от Черкасщины до Нью-Йорка: Бессарабия, Карпаты, Донбасс, Чернобыльская зона отчуждения, Вена (Австрия).

22:30 - эксклюзивная музыкальная программа "Наш Шевченко" от проекта "ТЕЛЬНЮК: Сестры".

Стоимость входного билета - 20 грн.

10 марта

Майдан Незалежности,

12:00 Откроет мероприятие по чествованию памяти Тараса Шевченко панихида по Тарасу с участием представителей всех христианских конфессий. Также в программе показ в видеозаписи музыкального произведения Евгения Станковича "Страсти за Тарасом", "Наш Шевченко" - видеорепортажи с известными и неизвестными украинцами, Документальные фильмы "Экспедиция" (режиссера Тараса Ткаченко) и "Кобзарь. История создания книги Тарасом Шевченко" (режиссера Богдана Костенко).

Стихи Тараса Шевченко прочитают народные артисты Украины Раиса Недашковская, Алексей Богданович, Лариса Кадырова, Татьяна Яблонская, Анатолий Паламаренко. Песни на стихи Тараса Шевченко споют группы "Божичи" и "Хорея козацька"

"Мастер класс" ул. Лаврская, 16-А (возле Киево-Печерской Лавры)

19.00 Лекция Юрия Макарова 'Другой Шевченко: канон, маршрут, надежда?'

Журналист, телеведущий, документалист Юрий Макаров делает свою попытку переосмысления Тараса Шевченко. Лекция читалась в разных городах Украины в программе "Открытого Университета". Как она прозвучит теперь, после перепрожитого, перепрошитого, преобразованного...

Юрий Макаров говорит о Шевченко, который "начал прорываться в широкое культурное пространство в начале двухтысячных - молодом, красивом, модном мужчине, любимце женщин и завсегдатае светских салонов". Новаторство и модерность Шевченко как художника, поэта, художника. И, естественно, о Шевченко сегодня. Вход свободный. Автор и ведущая - Екатерина Кот