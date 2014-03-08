В Одессе прошел автопробег против военного вторжения в Крым

Как передает корреспондент УНИАН, участники автопробега, посвященного единению Украины, на 22 автомобилях с украинскими флагами подъехали к зданию Генконсульства, расположенному на Гагаринском плато.

Участники акции обклеили близлежащие заборы листовками «Крым - Украина», а также написали: «Путин уходи», «Крым - Украина» и написали на асфальте «Путин, убирайся вон» и нарисовали стрелку, указывающую на север. Участники акции скандировали:

«Путин - геть!», «Путин - вон из Украины!», «Мы за мир».

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Справка УНИАН. Генеральное консульство РФ находится в элитном районе Одессы - на Гагаринском плато (курортная зона, над морем). На отведенной территории проживают сотрудники и их семьи в специальных коттеджах. В консульский округ обслуживания входят Одесская, Херсонская, Кировоградская и Николаевская области.