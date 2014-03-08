ГПУ инициировала освобождение от админответственности 390 протестующих

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по поручению исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого с участием прокуратур регионов организованы и проводятся проверки выполнения Закона «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими действие некоторых законов Украины».

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"На данное время инициировано освобождение от административной ответственности 390 человеек, которые были участниками массовых акций протеста, определенных статьей 4 Закона. Кроме того, начато 43 уголовных производства по фактам фальсификации служебными лицами органов МВД Украины материалов дел об административных правонарушениях в отношении указанных лиц", - проинформировали в ГПУ.