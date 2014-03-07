В Чернигове на здании горсовета вывесили флаг ВМС Украины

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня флаг размещен при входе в горсовет, рядом – флаг Чернигова, выше – государственный флаг.

По информации отдела по вопросам деятельности правоохранительных органов горсовета, на протяжении длительного времени город поддерживает шефские отношения с командой тральщика "Чернигов", на котором служат также уроженцы Черниговщины. На сегодняшний день тральщик находится на озере Донузлав возле поселка Новоозерное на расстоянии 92 км от Севастополя. Воинская часть также заблокирована. Руководитель отдела Валерий Селивон постоянно общается с командиром тральщика "Чернигов" капитаном 3-го ранга Борисом Полием.

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"Военные моряки продемонстрировали, что они имеют патриотизм и они не сдадутся", - сказал Селивон.

Черниговский городской совет, наследуя пример других горсоветов, которые вывесили флаги ВМС Украины, морально поддержал украинских моряков в Крыму. Кроме того, черниговские предприниматели сообщают, что готовы оказать крымским военнослужащим финансовую поддержку.