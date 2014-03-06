ГПУ планирует сократить 1 тыс. должностей - Махницкий

14:33, 06 марта 2014
Общество
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В Генеральной прокуратуре Украины изучают возможность реорганизации органов прокуратуры и планируют сократить штат ведомства на 1 тыс. работников.

Махніцький попередив про заплановане скорочення

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом и.о. генерального прокурора Олег Махницкий сообщил вчера в эфире «5-го канала».

«Сегодня мы рассматриваем возможность реорганизации органов прокуратуры, в частности в том, что касается сокращения штатов ведомства», - сказал Махницкий.

По его словам, в ближайшее время в структуре планируется сократить 1 тысячу должностей.

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Необходимость таких изменений и.о. генпрокурора связывает, в первую очередь, с дублированием функций отдельных подразделений органов прокуратуры. Махницкий напомнил, что ранее уволил всех прокуроров областей, и на сегодняшний день в некоторых регионах уже назначены новые руководители областных прокуратур.

Махницкий подчеркнул, что подбор кадров в органы прокуратуры происходит исключительно по профессиональному принципу.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Махницкого исполняющим обязанности генпрокурора Украины.

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