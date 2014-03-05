В «Борисполе» пограничники оформили еще 5 раненых на лечение в Австрию
12:45, 05 марта 2014Общество
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Вчера в аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили еще 5 раненых во время беспорядков в Киеве, которые улетели на лечение в Австрию.
Из "Борисполя" отправили еще 5 раненых / kbp.aero
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, отметив, что 4 из них были оформлены отдельным решением по внутренним паспортам.
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В целом в аэропортах столицы границу пересекли почти 100 пострадавших в результате силового противостояния в Киеве. Большинство украинцев, которые нуждаются в лечении за рубежом, улетели в Польшу, Австрию, Румынию, Чехию и Литву, говорится в сообщении.
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