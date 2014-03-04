95% жителей Украины считают ее своей Родиной - опрос

Таковыми являются переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

По данным исследования, большинство жителей всех макрорегионов (от 72% на востоке до 99% на западе, по Украине в целом – 95%) воспринимают Украину как свою Родину.

84,5% респондентов считают себя патриотами Украины (в западном регионе – 94%, в центральном – 88,5%, в восточном – 81%, в южном – 72%).

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Согласно опросу, большинство граждан Украины отрицательно относятся к идеям федерального уклада (отрицательное отношение выразили 61%, положительное – лишь 16%).

Еще ниже поддержку получили идеи отделения области (региона) от Украины и присоединения к другому государству (не поддерживают – 81%, поддерживают – 6,5%), создание независимого государства на основе юго-восточных областей Украины (соответственно 80% и 6%), отделение юго-восточных областей от Украины и присоединение к России (соответственно 80% и 7,5%), образование на территории Украины двух независимых государств – на основе юго-восточных областей и на основе западных и центральных областей (не поддерживают такую идею 77% опрошенных, поддерживают – 7%).

Отрицательное отношение к этим идеям выразило большинство жителей всех макрорегионов Украины.

Также отмечается, что всего 5,5% респондентов хотели бы, чтобы их область вышла из состава Украины и присоединилась к другому государству (такое желание выражают 2,5% опрошенных в западном регионе, 0,5% – в центральном, 9% – в восточном, 13% – в южном регионе).

При этом 4,5% респондентов хотели бы, чтобы их область вышла из состава Украины и создала свое независимое государство (такое желание выражают 3% опрошенных в западном регионе, 1% – в центральном, 5% – в восточном, 13% – в южном регионе).

61% участников опроса не считают, что между западными и восточными регионами Украины существуют настолько глубокие политические противоречия, языковые и культурные отличия, экономические диспропорции, что в перспективе они могут разъединиться и (или) создать свои собственные государства, или же войти в состав различных других государств.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 21 по 25 декабря 2013 года. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму согласно выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта «Децентрализация в Украине: возможности и риски», который осуществляется Центром Разумкова при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.