В Виннице милиция и активисты задержали «титушек»
В Виннице милиция и активисты задержали группу «титушек».
Как сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, возле гостиницы «Южный Буг» утром 3 марта была обнаружена группа «титушек», которые садились в автобус.
Соответствующая информация была озвучена во время заседания штаба, который был создан для сохранения порядка в Виннице и безопасности горожан.
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В частности, как только поступил сигнал о собрании неизвестных, на место выехала милиция и активисты (автомайдановцы и афганцы). Большинство молодых людей разбежались, но трех удалось задержать.
Они сказали, что согласились подзаработать – им предлагали за это 300 грн в день. По их словам, сегодня они собирались ехать в Немиров «на какую-то акцию».