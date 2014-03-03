В Виннице милиция и активисты задержали «титушек»

Как сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, возле гостиницы «Южный Буг» утром 3 марта была обнаружена группа «титушек», которые садились в автобус.

Соответствующая информация была озвучена во время заседания штаба, который был создан для сохранения порядка в Виннице и безопасности горожан.

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В частности, как только поступил сигнал о собрании неизвестных, на место выехала милиция и активисты (автомайдановцы и афганцы). Большинство молодых людей разбежались, но трех удалось задержать.

Они сказали, что согласились подзаработать – им предлагали за это 300 грн в день. По их словам, сегодня они собирались ехать в Немиров «на какую-то акцию».