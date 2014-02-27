Керченская паромная переправа остановлена

Об этом сообщил УНИАН по телефону диспетчер Керченской переправы.

"Не ходит паром. Почему? Не в курсе, может, из-за политической обстановки, может, еще из-за чего-то", - сказал собеседник агентства.

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Справка УНИАН. Переправа создана в 1954 году, занимается перевозкой пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив. Ее флот состоит из двух паромов-ледоколов и одного автопарома.