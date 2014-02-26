Завтра в Украине продолжится весенние потепление: 8 градусов и южно-восточный ветер

На остальной территории Украины будет господствовать область высокого атмосферного давления, осадки маловероятны, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха существенно не изменится, ночью холоднее всего будет на северо-востоке, -5-7 градусов, на остальной территории 1-6 мороза. Днем температура будет колебаться в пределах 3 мороза - 4 тепла. На Закарпатье и в Крыму до +4 +8 градусов.

На западе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 4 градусов тепла до 2 мороза , на Закарпатье до +8 градусов.

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В северных областях преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 1-5 мороза, местами до -7 градусов, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла, в Сумской и Черниговской областях до 3 мороза.

В центральных областях осадков не ожидается, лишь в Днепропетровской области небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

На востоке временами дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 1-7 мороза, днем от 4 мороза до 3 градусов тепла.

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На юге временами дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 0 +5, в Крыму до +8 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине восточный и юго-восточный, 5-12 метров в секунду, на востоке и юге порывы до 15-20 м/с.