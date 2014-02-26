Сегодня во Львове будут разговаривать на русском языке в знак солидарности с восточными регионами Украины

08:30, 26 февраля 2014
Общество
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26 февраля во Львове решили разговаривать на русском языке в знак солидарности с Востоком и Югом Украины.

львов

Инициатива не является официально утвержденной Она принадлежит львовским активистам, которые не хотят, чтобы в украинском парламенте нечестные люди использовали свой статус для раскола Украины, сообщает 032.ua.

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