Охрана Межигорья не будет пускать людей на территорию резиденции после 16.00

Соответствующую просьбу Украинской правде. Жизнь озвучили сотники Самообороны, которые находятся на территории бывшего имения Януковича.

По их словам, после 16 часов воскресенья двери Межигорья будут работать только на выход.

Такие меры охрана объясняет тем, что в темное время суток сотники не могут обеспечить посетителям безопасность и порядок на территории.

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Посетить бывший дворец Януковича снова можно будет в понедельник, 23 февраля, с 8 утра до 16 вечера.

Как известно, сегодня ночью самооборона не смогла справиться с толпой желающих пройти к резиденции, в результате чего люди оставались на территории почти всю ночь, было разбито одно окно и повреждено плитку на лестнице одного из подъемов к дому Хонка.

Также некоторые посетители не удержались от того, чтобы захватить себе хоть какой-то сувенир из дома Януковича.