В Межигорье всю ночь пропускали желающих: у Самообороны не хватило сил сдержать поток людей

Об этом рассказали в волынской сотне Самообороны, сообщает корреспондент "Украинской правды".

В 17.00 охранники Межигорья вместе с представителями Самообороны прекратили пускать людей на территорию.

Как сообщают представители Самообороны, когда госохрана покинула объект, сил сдерживать поток желающих не хватило и "самооборонцы" решили позволить желающим заходить.

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По их словам, случаев мародерства и столкновений на территории Межигорья не было.

Они также подтвердили тот факт, что некоторые посетители брали себе сувениры - ручки, халаты, и уверяют, что ценные вещи никто не брал, "потому что их здесь нет".

Вместе с тем, другие сотники говорят, что ночью новая "вышгородская" сотня вошла в здание "Хонка", где могли быть ценные вещи.