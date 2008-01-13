Умер Гедрюс Мацкявичюс (фото)

Известный режиссер, создатель уникального театра пластической драмы Гедрюс Мацкявичюс скончался на 63-м году жизни в воскресенье утром после тяжелой продолжительной болезни, сообщила его вдова Марина Мацкявичюс.

Выпускник ГИТИСа, занимавшийся у Марии Кнебель (ученицы Константина Станиславского) Мацкявичюс создал в Москве единственный в своем роде театр, который с огромным успехом выступал не только в России, но и гастролировал по всему миру. Мацкявичюс поставил такие спектакли как «Преодоление» (по Микеланджело), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Пабло Неруды, «Красный конь» по мотивам живописи конца XIX-начала XX века, «Желтый звук», который Мацкявичюс создавал вместе с Альфредом Шнитке по мотивам сценария Василия Кандинского. В последние годы Мацкявичюс репетировал спектакль, посвященный Марине Цветаевой.

Газета.ру