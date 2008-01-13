На Крещатике скинхеды избили игрока БК «Киев»

Как стало известно изданию Вasket.com.ua от источника близкого к команде БК «Киев», в пятницу в центре столицы Украины, на Крещатике случился инцидент, который несомненно «прославит» нашу страну не только в баскетбольном мире.

Группа скинхедов избила защитника БК «Киева» Маркуса Фэйсона. В ходе потасовки Маркусу удалось вырваться и добежать до патрульной машины милиции. Однако «блюстители правопорядка» демонстративно сели в машину и уехали, после чего Фэйсона продолжали избивать.

В ходе драки Маркусу разрезали руку (позднее на рану было наложено девять швов) и, по предварительным прогнозам, в ближайшие несколько недель он на площадке появиться не сможет.

Обком