В Крыму - зимний туристический сезон

С начала этого года в Крыму отдохнули 44,8 тысяч человек, что на 8,7% выше уровня того же периода 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Министров АРК, по оперативным данным о работе санаторно-курортных учреждений и туристических предприятий в АРК на 11 января в 2008 г., за период новогодних и рождественских праздников в крымских здравницах организовано отдохнули на 24% больше людей, чем за аналогичный период в 2007 г.

В первой декаде января на полуострове работало 101 санаторно-курортное учреждение и туристическое предприятие (в январе в 2007 г. работающих было 98). Коэффициент заполняемости работающих санаторно-курортных учреждений и туристических предприятий – 32,1% (в 2007 г. на эту дату было 25,4 процента).