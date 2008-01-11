Задержанные журналисты СТБ не дают объяснений до прибытия адвоката

Столичная милиция не видит каких-либо нарушений законодательства со стороны съемочной группы телеканала СТБ и корреспондента интернет-издания «Обозреватель», которые были задержаны сегодня сотрудниками Управления государственной охраны при попытке снять внешний вид дач, принадлежащих украинским высокопоставленным лицам в Конче-Заспе под Киевом.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве со ссылкой на информацию руководства Голосеевского райотдела милиции столицы, куда сотрудниками УГО были доставлены журналисты для установления их личностей и причин пребывания на территории, где размещаются государственные дачи.

«Милиция не видит нарушения административного и тем более уголовного характера в действиях журналистов», - отметили в ЦОС. При этом в столичной милиции отметили, что доставленные в райотдел журналисты, в частности Татьяна ЧОРНОВИЛ (интернет-издание «Обозреватель»), написала объяснение о своем пребывании на вышеуказанной территории и была отпущена милицией. Корреспондент СТБ Павлина ВАСИЛЕНКО и оператор телеканала Юрий ДОЛГОРУЧКО отказались давать какие-либо объяснения до прибытия адвоката, и сейчас находятся в Голосеевском райотделе милиции.

В свою очередь один из журналистов СТБ Осман ПАШАЕВ объяснил корреспонденту УНИАН, что съемочная группа пыталась снять в Конче-Заспе здания, принадлежащие лидеру КПУ Петру СИМОНЕНКО, Владимир ЛИТВИНУ, Леониду КУЧМЕ, Леониду КРАВЧУКУ.