В Керчи под четырехтонной глыбой погиб рабочий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел сегодня утром.

«Установлено, что в цехе по распиловке камня при проведении подъемно-переносных работ произошло соскакивание грузовых строп и падения камня весом примерно 4 тонны. При падении под глыбу попал человек», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа устанавливает его обстоятельства.