В Керчи под четырехтонной глыбой погиб рабочий
18:58, 17 февраля 2014Общество
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В Керчи погиб рабочий, на которого упала 4-тонная каменная глыба
В Керчи под глыбой погиб человек / ГСЧС
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел сегодня утром.
«Установлено, что в цехе по распиловке камня при проведении подъемно-переносных работ произошло соскакивание грузовых строп и падения камня весом примерно 4 тонны. При падении под глыбу попал человек», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ центре Лондона обрушилось здание, один человек погибЛичным составом 15-й пожарно-спасательной части с помощью пневмоинструмента тело мужчины было извлечено из-под каменной глыбы.
На месте происшествия следственно-оперативная группа устанавливает его обстоятельства.
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