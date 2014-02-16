В Киеве в Доме профсоюзов умер активист

13:38, 16 февраля 2014
Общество
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Сегодня утром в столичном Доме профсоюзов умер активист Майдана. По информации медиков, у пожилого мужчины случился сердечный приступ.

помер

Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции, информация об этом поступила в правоохранительные органы около 8.00 от медиков, которые работают на Майдане.

По их информации, у пожилого мужчины случился сердечный приступ, который привел к смерти.

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