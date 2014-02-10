Эксперты рассказали, почему в Украине такими темпами растут цены на овощи и фрукты

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (с 1 по 7 февраля) вырос сразу на 6,6%. Таким образом, украинская плодоовощная продукция дорожает уже три недели подряд, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«На предыдущей неделе подорожали все основные категории плодоовощной продукции, кроме тепличных овощей», - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта. - Улучшение погодных условий в конце недели не принесло ожидаемого снижения цен, поскольку появился фактор падения курса гривни, что оказывало влияние на цены импортной продукции».

Прежде всего, фактор снижения курса гривни коснулся цен на импортные фрукты, которые подорожали в среднем на 9,1% за неделю. При этом цены на яблоко остались без существенных изменений, т.к. доля импортного яблока на рынке была по-прежнему некритичной, а запасы отечественной продукции - достаточными.

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Подорожали на прошлой неделе борщовый набор овощей и картофель. Причем рост цен на капусту и морковь был очень существенным – около 17,5%. Значительно подорожали также лук и столовая свекла. Эксперты не исключают, что на следующей неделе могут вырасти цены и на импортные тепличные овощи.

Подробнее о перспективах цен на овощи борщового набора и картофель в сезоне-2014/15 можно будет узнать уже 20 февраля в ходе шестой международной конференции "Овощи и фрукты Украины - 2014".