Украинцы откладывают поездки за рубеж из-за скачка доллара

14:30, 10 февраля 2014
Общество
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Из-за скачка курса доллара украинцам, которые запланировали поездки за рубеж, приходится их откладывать.

Скачки доллара заставляют отложить долгожданные путешествия

Турфирмы пресчитывают по межбанковскому курсу (в среду он был 9,05, а к пятнице опустился до 8,54). Это, соответственно, ведет к дорожанию туров, пишут Вести.

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«Сначала выставляли клиентам счет на одну сумму, а потом им пришлось доплачивать 1–1,5 тыс. грн. Некоторые отказываются от туров. Заявок на поездки все меньше: 15 вместо обычных 40 в неделю», — рассказала "Вестям" директор туроператора «Роял Вояж» Галина Ротова.

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