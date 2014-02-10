Украинцы откладывают поездки за рубеж из-за скачка доллара

Турфирмы пресчитывают по межбанковскому курсу (в среду он был 9,05, а к пятнице опустился до 8,54). Это, соответственно, ведет к дорожанию туров, пишут Вести.

Тем временем Нацбанк на 18 копеек укрепил официальный курс гривны

«Сначала выставляли клиентам счет на одну сумму, а потом им пришлось доплачивать 1–1,5 тыс. грн. Некоторые отказываются от туров. Заявок на поездки все меньше: 15 вместо обычных 40 в неделю», — рассказала "Вестям" директор туроператора «Роял Вояж» Галина Ротова.