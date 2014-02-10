В Днепропетровске из-за порыва коллектора останавливалось движение поездов

08:34, 10 февраля 2014
Общество
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В Днепропетровске вчера, 9 февраля, в 18.33 произошел порыв магистрального коллектора очищенных стоков диаметром 900 мм, который привел к намыву грунта на железнодорожные пути.

В Днепропетровске коллектор прорвало на железнодорожные пути / Фото: УЗ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 20-ти часов работа канализационного коллектора обеспечена по резервной линии. Водоснабжение потребителям не прекращалось.

Читайте такжеВ Черкассах произошла авария на главном городском коллектореВ 21.40 железнодорожный путь расчищен и восстановлено движение поездов, поинформировали в ГСЧС.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 34 человека и 6 единиц техники.

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