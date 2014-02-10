В Днепропетровске из-за порыва коллектора останавливалось движение поездов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 20-ти часов работа канализационного коллектора обеспечена по резервной линии. Водоснабжение потребителям не прекращалось.

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К аварийно-восстановительным работам привлечены 34 человека и 6 единиц техники.