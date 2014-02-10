В Луцке на мосту нашли "повешенного регионала"

Фигура человека с символикой Партии регионов свисала с моста вблизи Завокзального рынка,пишет ТСН.

Очевидно, что "повешенного" спустили с моста, привязав веревку к перилам моста. Куклу нашли около 12:30, а уже после обеда она исчезла.

Заметим, что неподалеку находится офис местной Партии регионов.