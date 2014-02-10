В Луцке на мосту нашли "повешенного регионала"

05:21, 10 февраля 2014
Общество
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В Луцке в воскресенье на мосту заметили куклу, которая изображала сторонника Партии Регионов.

 

Человеческая фигура с символикой Партии регионов свисала с моста

Фигура человека с символикой Партии регионов свисала с моста вблизи Завокзального рынка,пишет ТСН.

Очевидно, что "повешенного" спустили с моста, привязав веревку к перилам моста. Куклу нашли около 12:30, а уже после обеда она исчезла.

Заметим, что неподалеку находится офис местной Партии регионов. 

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