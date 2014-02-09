ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах
15:56, 09 февраля 2014Общество
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Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредила об опасности схода лавин в Карпатах 9 и 10 февраля
В Карпатах может быть опасно
Об этом говорится в сообщении ГСЧС, размещенном на сайте.
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«9-10 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской области сохраняется опасность схода снежных лавин», - говорится в сообщении.
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