В Украине начинается полноценная оттепель

Дневные температуры смело переступили через ноль градусов в сторону плюса, хотя по ночам все еще довольно холодно.

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На выходных в Украине существенных осадков не ожидается. Только в воскресенье в восточных, а днем местами и в южных областях пройдет дождь с мокрым снегом.

В плане температуры суббота и воскресенье будут отличаться. Завтра в восточных областях ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов ниже нуля, на остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; традиционно теплее на юге и Закарпатье ночью около 0 градусов, днем 4-9 градусов.

В воскресенье ночная и дневная температура в сравнении с субботой повысится на 3-5 градусов.

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