В 3 областях Украины обесточены 47 населенных пунктов

В течение суток продолжались работы по восстановлено электроснабжениея, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 час. 6 февраля в 3 областях остаются обесточенными 47 населенных пунктов, а именно: Одесская - 28 н.п., Николаевская - 10 н.п. и Херсонская - 9 н.п.", - сообщают в ГСЧС.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады Облэнерго.