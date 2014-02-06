В 3 областях Украины обесточены 47 населенных пунктов

07:15, 06 февраля 2014
Общество
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В трех областях Украины остаются обесточенными 47 населенных пунктов. 

В 3 областях України залишаються знеструмленими 47 населених пунктів

В течение суток продолжались работы по восстановлено электроснабжениея, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"По состоянию на 7 час. 6 февраля в 3 областях остаются обесточенными 47 населенных пунктов, а именно: Одесская - 28 н.п., Николаевская - 10 н.п. и Херсонская - 9 н.п.", - сообщают в ГСЧС.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады Облэнерго.

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