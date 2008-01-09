Ющенко назначил зама Раисе Богатыревой
18:34, 09 января 2008Общество
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Зайчук с 1996 г. возглавлял Пенсионный фонд
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Бориса ЗАЙЧУКА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, соответствующий указ был подписан сегодня, 9 января.
Справка УНИАН. Б.ЗАЙЧУК с января 1996 года возглавлял Пенсионный фонд Украины.
Распоряжением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2007 года на должность председателя правления Пенсионного фонда был назначен Алексей ЗАРУДНЫЙ.
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