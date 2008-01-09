Турчинов признал претензии президента Туркменистана

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что работа украинских компаний в Туркменистане на строительстве моста через реку Амударья и на строительстве инженерно-коммуникационного тоннеля велась бесконтрольно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил журналистам, комментируя критические заявления Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА в адрес работы украинских строительных компаний.

«К сожалению, эта деятельность раньше велась бесконтрольно. И, наверное, все-таки частные, корпоративные интересы, в том числе, я бы так сказал, коррупционные интересы, доминировали в этих отношениях», - отметил А.ТУРЧИНОВ. Он считает, что такие отношения недопустимы, «тем более с такими потенциально важными партнерами, как страны, с которыми могут быть возобновлены соглашения по поставке энергоресурсов».

Как сообщал УНИАН, в начале января Президент Туркменистана Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ высказал ряд критических замечаний к работе украинских строительных компаний в Туркменистане.

В частности, посетив строящийся мост через реку Амударья, Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ предъявил серьезные претензии корпорации «Укртрансстрой», по вине которой были сорваны сроки ввода моста в эксплуатацию. Такие же претензии были высказаны и в отношении строительства инженерно-коммуникационного тоннеля, подрядчиком которого выступает украинская компания «Интербудмонтаж».

Президент Туркменистана отметил, что если в течение месяца не будут приняты реальные меры по исправлению сложившейся ситуации, Туркменистан обратится в Международный арбитраж с соответствующим заявлением.