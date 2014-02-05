В Луганске троллейбусы будут работать до 18:00
13:58, 05 февраля 2014Общество
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Водители массово увольняются с КП "Луганскэлектротранс" из-за задолженностей по зарплате, поэтому работать некому.
В Луганске троллейбусы будут ходить до 18:00
Из-за проблем с финансированием городской электротранспорт Луганска будет обслуживать жителей облцентра лишь до 18:00, сообщает "Голос України".
Как объяснил директор КП «Луганскэлектротранс» Игорь Лордкипанидзе, сегодня работает лишь одна смена водителей вместо трех.
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Сотрудники увольняются в связи с невыплатой заработной платы. Работать остаются только те, кто еще верит в изменение ситуации к лучшему.
Решение всех проблем руководитель предприятия видит в увеличении платы за проезд.
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