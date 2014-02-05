Художники разрисовали каски євромайдановцев
13:09, 05 февраля 2014Общество
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Художники разрисовали каски, которые ативисты Евромайдана обычно используют для защиты, узорами и государственной символикой.
REUTERS
Обычные строительные каски уже давно стали символом украинского протеста, но теперь они превратились еще и в арт-объект. Хужожники нарисовали на касках активистов Евромайдана узоры, государственную символику и персонажей украинского мультфильма.
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