Художники разрисовали каски євромайдановцев

13:09, 05 февраля 2014
Общество
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Художники разрисовали каски, которые ативисты Евромайдана обычно используют для защиты, узорами и государственной символикой. 

REUTERS

Обычные строительные каски уже давно стали символом украинского протеста, но теперь они превратились еще и в арт-объект. Хужожники нарисовали на касках активистов Евромайдана узоры, государственную символику и персонажей украинского мультфильма. 

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