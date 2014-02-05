В Украине "отрезаны от мира" 61 населенный пункт

"По состоянию на 7 часов 5 февраля остается ограниченным движение автомобильного транспорта к 61 населенному пункту в Волынской, Донецкой и Львовской областях", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Также сообщается, что в течение суток спасателями ГСЧС и работниками Укравтодора из снежных заносов высвободили 39 автомобилей, в которых находилось 88 человек.

К работам по расчистке дорог привлечено 318 единиц техники и 458 человек, в том числе от ГСЧС 35 единиц техники и 119 человек.

Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) ГСЧС Украины в областях.