Водитель сознательно выехал на пути - свидетели трагедии на Сумщине

Мужчина проигнорировал предупредительные звуковые сигналы и красный свет на переезде, сообщает ТСН.

В салоне были преимущественно дети и учителя. Погибли 13 человек. Личности всех до сих пор не установлены. Тела сильно изуродованы.

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Еще 5 человек с тяжелыми травмами находятся в больнице. 4 из них в реанимации. Впрочем, врачи уверяют, что все пострадавшие выживут.

Поздно вечером на месте трагедии уже почти никого не осталось. Следователи и врачи разъехались, поезд оттянули на ближайшую станцию, а тела погибших забрали.

Авария произошла около 15:00 дня. На переезде маршрутка "Рута" столкнулась с дизельным поездом "Харьков-Ворожба". Микроавтобус от удара разорвало. Часть отбросило в сторону, а другую поезд протащил около 400 метров.

О водителе известно, что это 28-летний мужчина. Его от удара выбросило из кабины. Водитель остался жив и дает показания.

Свидетели происшествия утверждают, что он не мог не видеть поезда, и пассажиры, судя по всему, указывали ему на приближение поезда. Однако тот будто сознательно выехал на рельсы.

"Предварительно можно сказать, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения, что стало причиной данного происшествия", - заявил прокурор Сумской области Руслан Белоконь.

В причинах трагедии будет разбираться специальная комиссия. Пока же есть информация, что поезд якобы двигался вне графика. А перед столкновением мог и не применить экстренного торможения.

"Где тормозной путь поезда? Если бы он тормозил, на рельсах бы снег растаял! Что это творится", - возмущен отец 14-летнего погибшего школьника.