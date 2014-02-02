Горящие цистерны в Донецкой области удалось потушить через 13 часов

Спасатели потушили пожар цистерн с пропан-бутаном на Донетчине, где в воскресенье, 2 февраля, произошла железнодорожная катастрофа, сообщает ТСН.

Авария произошла в шесть утра - вспыхнул поезд, перевозивший из Казахстана в Польшу 66 цистерн со сжиженным газом. С рельсов сошли 20 цистерн. Две - сразу взорвались. Еще пять - разгерметизировались и занялись. Большинство цистерн удалось отогнать от очага возгорания.

Читайте такжеЧетыре цистерны с газом загорелись под Донецком

Несколько десятков пожарных машин и три спецпоезда смогли потушить огонь только через тринадцать часов. Что стало причиной аварии - выясняет следствие. Одна из версий - поджог.

"Угроза химического отравления газом пропан-бутан и продуктами его горения для жителей близлежащих сел Ленино и Удачное, расположенных соответственно на расстоянии 1 километр и 4 километра от очага пожара, отсутствует", - сообщили в пресс-службе ГосЧС.