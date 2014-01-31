Синоптики обещают потепление через неделю

В частности заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщает, что на следующей неделе температура будет постепенно повышаться, а уже в субботу поднимется до -4…+2°С. Также он отметил, что ближайшую неделю осадков не предвидится.

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