Завтра в Украине немного потеплеет

В северных областях ночью температура опустится до -25 мороза, дневные показатели на Закарпатье будут около +2 тепла. Ветер восточный 3-6 м/с.

Малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит -24 градусов. Дневные показатели будут около -15 мороза. В Черниговской области ночью похолодает до -22 ниже нуля, сообщает meteoprog.ua

Читайте такжеВ Украину идут арктические морозы В южных областях - пасмурно, снег. В Запорожской области без осадков. Днем температура воздуха составит -1 -9...градусов, ночью опустится до -16...-6 градусов. В Запорожской области ночью похолодает до -21 мороза, днем на столбике термометра будет около -12 ниже нуля.

В западных областях - без осадков. Ночью на столбике термометра будет около -20...-13 градусов. Температурные показатели днем будут около -15...-3 градусов. На Закарпатье днем потеплеет до +2 выше нуля, ночью на термометре будет около -4 мороза.

Читайте такжеВ нескольких областях Украины прекращают обучение за морозовНа востоке - малооблачно, без осадков. Ночью на термометре будет около -25 мороза. Днем температура воздуха составит -17 ниже нуля. В Донецкой области ночью и днем будет около -21...-14 ниже нуля.

В центральных областях будет малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха составит -17...-14 ниже нуля. Ночные показатели будут около -23...-21 мороза. В Полтавской области ночью похолодает до -25 ниже нуля.