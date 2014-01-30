Из-за плохой погоды в десяти регионах Украины затруднено движение на дорогах

Об этом пишет ZN.UA.

В Крыму для движения транспорта закрыт участок дороги Н-05 Красноперекопск-Симферополь, километр 2+458 - километр 98+000 - объезд организован по маршруту Красноперекопск-Джанкой-Симферополь.

В Волынской области остаются закрытыми участки от километр 114+400 (граница Волынского и Иваничевского районов) до километр 125+618 (поселок городского типа Павловка, выезд на дорогу Т-03-05) а/д государственного значения Т-03-02 Пища-Шацк-Любомль - Владимир-Волынский - Павловка-Горохов-Берестечко-Козин-/М-06/. Здесь движение автотранспорта осуществляется по направлению: Т-03-05 Нововолынск-Березовка-Павловка-Локачи до поселка городского типа Михайловка, далее по дороге /Р-14/-Седлище - Камень-Каширский - Ковель -/М-19/-Колодяжное-Локачи -/Н-17/ до выезда на дорогу Н-22 Устилуг-Луцк-Ривне с возможностью дальнейшего движения во Владимир-Волынский.

До окончания снегопадов введено ограничение движения для всех без исключения транспортных средств на участках дорог: - Т-03-05 Нововолынск - Березовка - Павловка - Локачи, километр 24 +900 - километр 42 +815 (на участке село Павловка - поселок городского типа Локачи ); Т-03-11/Р -14/ - Седлище - Камень- Каширский - Ковель -/М-19/ - Колодяжное - Локачи - /Н -17/ километр 158 +600 - километр 178 +200 (на участке село Михайловка - г. Горохов).

В Днепропетровской области временно закрыто трассы Н -08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, километр 414 +380 - километр 450 +455, Т-04-21 Днепропетровск - Новониколаевка - /М -04/ , километр 10 - 24 +500, Т - 04-12 Днепродзержинск - Шульговка - Михайловка - Котовка - Перещепино - Чернявщина - Жемчужное, километр 205 - километр 216, Т-04-19 Пятихатки - Апостолово - Зеленодольск, километр 84 - километр 87, Т-04-28 Славянка - Межевая - Бердянск, километр 21 - километр 31, Т-04-30 Днепродзержинск - Светлогорское, километр 9 - километр 13, Т-04-20 Одаровка - Томаковка, километр 0 +000 - километр 10; О- 040404 Цапли - Любимовка – Перше Травня, километр 14 - километр 17; О- 040401 от а/д Н- 08 - Волосское - Майорка, километр 0 +000 - километр 15; О- 042203 Шандровка - Варваровка, километр 17 - километр 25, С - 040415 Новоалександровка - Днепровское, километр 10 - километр 16.

Кроме того, в Донецкой области закрыты участки автодорог: Т-05-08 Донецк - Новоазовск - Седово, километр 13 +700 - километр 127 +900, Т-05-23 от /Н-20/ - Кремневка - Ялта, километр 0 +000 - километр 62 +515, Т-08-03 Запорожье - Мариуполь, километр 177 +600 - километр 219 +104, Т -05 -17 Енакиево - Шахтерск - Амвросиевка, километр 48 +00 - километр 66 +000, Т-05-07 Донецк - Харцызск - Амвросиевка - КПП "Успенка", километр 61 - километр 93 +000. Объезд обеспечен через города Амвросиевка иМариуполь. Также запрещен проезд по дороге Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь, километр 140 +000 - километр 221 +980.

В Ивано-Франковской области запрещено движение грузового транспорта без цепей противоскольжения по участкам километр 0 +000 - километр 79 +500 дороги Р-20 Чернигов - Тязив и километр 141 +006 - километр 172 +191 дороги Р-24 Татаров - Каменец - Подольский. Из-за образования снежных заносов на данный момент нет проезда к 52 населенным пунктам в восьми районах области.

В Запорожской области закрыто движение по дорогам М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, километр 530 - километр 604, Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск, километр 146 - километр 207, Т-08-03 Запорожье - Мариуполь, километр 86 - километр 130, Т-08-15 Орехов - Пологи - Конские Роздоры - Андреевка - Бердянск, километр 45 - километр 130, Т -08 -19 Куйбышево - а/д М -14, километр 10 - километр 51,Т-08-21 Пологи - Черниговка - Приморск, километр 14 - километр 37, Т-04-01 Днепропетровск - Васильевка - Покровское - Гуляйполе - Токилометрак – Мелитополь, километр 177 - километр 181, километр 207 - километр 211; О- 081237 Новониколаевка - Сторчевое - Максимовка - Михайло-Лукашево, километр 0 - километр 40 +800; О- 080511 Вольнянск - Славгород, километр 0 - километр 19 +800.

Помимо этого, в Кировоградской области из-за сильных порывов ветра и метели на автодороге Н -14 Александровка - Кировоград - Николаев, километр 138, тоже временно ограничено движение транспорта.

Во Львовской области закрыто движение по дорогам Н-17 Львов - Радехов - Луцк и Р-15 Ковель - Владимир - Волынский - Червоноград - Жовква. Также усложнен проезд к 50 населенным пунктам в Бродовском, Сокальском, Золочевском и Буском районах.

В Николаевской области закрыто движение по дорогам Н-14 Александровка - Кировоград - Николаев, километр 162 +500 (село Воссиятское), километр 235 (объезд Николаева) протяженностью 36 километр, Н -11 Днепропетровск - Николаев, километр 280 - километр 256 ( 10 километр), Т -15- 10 Новая Одесса - Еланец, километр 9 - километр 24 километр 72 +120 - 85 +500.

В Одесской области из-за образования снежных заносов усложнен проезд по дорогам Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - /М-16/, Т -16 -08 Болград - Красноармейское - Арциз – Сарата, Т-16 -11 КПП "Алексеевка" - Кодыма - Балта, Т-16 -12 КПП "Федосеевка" - Котовск - Ананьев, Т -16 -24 КПП "Станиславка" - Черная - /М-13/ - Новосамарка, Т -16 -32 КПП "Новые Трояны" - Красноармейское - Васильевка - /М-15/ - Каменка, С-161504 Горячевка - Степановка - /М -13/, С-161507 Гавиносы - Дигоры - Черная, С-161510 Новосамарка - Маяки - Гулянка.

В Тернопольской области усложнен проезд к 26 населенным пунктам в восьми районах.

Из-за непогоды прошедшие сутки не принимали самолеты аэропорты в Мариуполе, Сумах, Ровно, Черновцах. Вследствие мощного ветра и гололеда аэропорты Одессы и Симферополя работали с ограничениями: рейсы отменялись или выполнялись в запасные аэропорты. Другие аэропорты работали в штатном режиме.

В штатном режиме работают морские торговые порты. Закрыты только Мариупольский порт и каналы устье "Быстрое" и Керчь-Рени-Кале. Ледовая кампания объявлена в портах: "Октябрьск", Белгород - Днестровский ( на вход запланировано два судна), Николаевский (на вход - одно, на выход - два судна), Херсонский ( по три судна на вход и выход).

Из-за сугробов и гололеда затруднена доставка почты в населенных пунктов в восьми областях Украины.