В Харькове почти 20 человек госпитализированы с обморожениями
08:44, 29 января 2014Общество
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В Харькове с обморожениями госпитализированы 17 человек.
17 человек были госпитализированы в городскую клиническую больницу
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на городской центр здоровья, всего в медучреждения обратились 25 харьковчан.
Среди обратившихся - один ребенок и пятеро мужчин без определенного места жительства.
17 человек были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова, восемь - лечатся амбулаторно.
Отметим, что в Харькове температура днем ожидается на уровне 16-21 градусов мороза, ночью - 20-25 градусов ниже нуля.
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