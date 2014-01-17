Абонентам не обязательно заключать письменный договор для покупки SIM-карты - оператор

«В части, касающейся договорных отношений между операторами и абонентами, не прописаны механизмы реализации этих отношений, поэтому абоненты могут и дальше продолжать осуществлять покупку SIM-карт на основе публичного (устного) договора», - говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что положения закона по регулированию доступа в интернет полностью противоречат ранее декларируемой государственной позиции, направленной на дерегуляцию экономики.

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады Украины 16 января путем поднятия рук и без обсуждения приняли закон, предусматривающий идентификацию абонентов и предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора между оператором и абонентом.

Закон также дает возможность Нацкомиссии по регулированию связи ограничивать доступ пользователей к ресурсам интернета на основании заключений экспертов.

Справка УНИАН. Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.