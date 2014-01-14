Пабат: Я стал совершенно по-другому относиться к жизни

Об этом он рассказал в интервью газете Сегодня.

Так, Пабат сообщил, что за год прослушал около 700 аудиокниг.

"Особенно понравилась «12 стульев» в прочтении Андрея Миронова — это целый театр перед микрофоном", - сказал депутат.

Также он рассказал, как изменилась его жизнь после потери зрения.

«Самое горькое - то, что я не вижу, как растут мои дети... 2 февраля (день, когда Пабат получил травму - ред.) для меня - второй день рождения и возрождения. Чувствую себя, как птица Феникс, которая возрождается из пепла… За этот год я очень изменился. Раньше я делал вид, что не замечаю каких-то вещей, хотя видел какую-то проблему. А сейчас я ничего не вижу, но стараюсь разобраться в каждой проблеме до конца и хоть как-то помочь человеку. Я стал добрее, внимательнее к другим, стал совершенно по-другому относиться к жизни. Ценю каждую прожитую секунду. Я 11 месяцев и 11 дней живу во тьме. Но если я остался жив - значит, это кому-то нужно! Поэтому не падаю духом. И надеюсь на чудо!» - говорит Александр.

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Он утверждает, что хочет создать общество незрячих в Украине.

«Есть люди, которые слепые с рождения. Им очень трудно жить. На светофорах нет даже звукового сигнала для перехода дороги на зеленый свет! Еще труднее таким незрячим, как я! Которые видели все краски жизни и после травмы погрузились в кромешную тьму. Таким людям трудно даже купить палочку для слепого по цене 120—170 гривен или просто выйти в магазин. Я хочу создать общество незрячих в Украине и помогать именно таким людям вернуть зрение. Сейчас создаю базу данных, где будет список нужных врачей, клиник, новых технологий лечения, программ, которые позволяют незрячему читать электронную почту, интернет-сайты. Думаю, такой интернет-портал я презентую к началу лета. Знаете, для кого-то профессиональный праздник - День юриста или летчика, а для меня за последний год проф­праздником стал День инвалида», - ­говорит Пабат.