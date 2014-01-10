Азаров надеется, что Рада примет бюджет-2014 в январе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Очень важно сейчас быстро принять бюджет государственный и принять, соответственно, бюджеты областей, городов, районов, чтобы вся эта работа была завершена в январе, с тем, чтобы могли финансироваться программы развития, осуществляться строительство социальных объектов и много из того, что мы запланировали на 2014 год”, - отметил премьер.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление ”Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета Верховной Рады и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.