Янукович: Мы обязаны в декабре принять бюджет

Об этом он заявил во время встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

"Мы обязаны в декабре принять бюджет. Страна должна жить нормальной жизнью. Мы обязаны найти все решения с нашими стратегическими партнерами в экономике", - сказал Президент.

Читайте также: В Миндоходов уверяют, что бюджет-2014 примут в скором времени

Кроме того, Виктор Янукович добавил, что его последний визит в Китай был "неслучайным", потому что Украине "нужно искать рынки сбыта продукции, нам нужно искать партнеров, с которыми мы бы могли увидеть общие интересы, которые бы пошли на пользу нашим странам".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак вернул Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября во время Часа правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходная и расходная части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - нуждаются в дополнительном финансировании из бюджета.

Напомним, согласно со ст. 37 Бюджетного кодекса, проект бюджета на следующий год правительство должно подать в ВР до 15 сентября. В соответствии со ст.156 Регламента ВР, депутаты имеют право предоставить свои предложения в профильный комитет до 1 октября, а Бюджетный комитет не позднее 15 октября готовит заключения и предложения. Согласно п.1 ст. 157 Регламента ВРУ, первое чтение проекта бюджета должно состояться до 20 октября.