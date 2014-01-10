Сегодня украинцев ждут магнитные бури (видео)

Из-за мощной вспышки на Солнце, состоявшейся на днях, украинцев ждут магнитные бури. Их влияние будет ощущаться в течение этой ночи и утра пятницы, сообщает ТСН.

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Астрономы уверяют, что никаких серьезных угроз людям это не принесет. "Последствия бури не будут большими ужасами. В полярных районах - полярное сияние. Сильных эффектов связи в полетах самолетов нельзя ожидать, буря не очень сильная", - пояснил специалист по вопросам солнечной активности Всеволод Лозицкий.

А вот врачи предупреждают, что у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. "Это может быть повышение или понижение давления. Это может быть обострение тех или иных хронических заболеваний. Также возникают психоэмоциональные реакции, есть очень много метеочувствительных людей, которые реагируют только на комментарий о магнитной буре", - рассказал президент украинского медицинского клуба врач Иван Сорока.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка и отправила на Землю магнитную бурю.