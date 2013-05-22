На Солнце вспышка: возможны проблемы со связью

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил представитель Института прикладной геофизики Росгидромета.

"Сегодня два часа назад на Солнце зарегистрирована умеренная вспышка класса М5. Несмотря на умеренную интенсивность, вспышка сочеталась с очень большой длительностью события - более двух часов. Что в сочетании с удобным положением источника вспышки на солнечном диске - 87 градусов западной долготы - позволила выброшенному потоку протонов достичь околоземного пространства. Все это может привести к серьезному ухудшению спутниковой связи в полярных широтах, а также к различным явлениям к ионосфере", - сказал он.