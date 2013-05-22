На Солнце вспышка: возможны проблемы со связью
21:21, 22 мая 2013Разное
1529
Умеренная вспышка на Солнце класса М5, случившаяся сегодня вечером, может привести к серьезным проблемам со спутниковой связью в полярных широтах Земли.
На этот раз на Солнце - умеренная вспышка
Как передает РИА «Новости», об этом сообщил представитель Института прикладной геофизики Росгидромета.
"Сегодня два часа назад на Солнце зарегистрирована умеренная вспышка класса М5. Несмотря на умеренную интенсивность, вспышка сочеталась с очень большой длительностью события - более двух часов. Что в сочетании с удобным положением источника вспышки на солнечном диске - 87 градусов западной долготы - позволила выброшенному потоку протонов достичь околоземного пространства. Все это может привести к серьезному ухудшению спутниковой связи в полярных широтах, а также к различным явлениям к ионосфере", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter