В январе Украину «атакуют» 7 магнитных бурь
15:47, 03 января 2013Общество
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Январь будет очень тяжелым для людей, чувствительных к магнитным бурям.
Первая магнитная буря уже сегодня / Фото : Kievskaya.com.ua
В первом месяце 2013 года Украину ожидают сразу семь магнитных бурь. Причем первая из них - уже сегодня, передает ТСН.
Затем магнитные бури будут 8, 13, 19, 23, 25 и 28 января, сообщает портал meteoprog.ua.
В эти дни медики советуют внимательнее относится к своему здоровью и ограничить использование электроники.
В это время нужно больше употреблять мятный чай, отдыхать, заниматься любимым делом.
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