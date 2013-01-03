В январе Украину «атакуют» 7 магнитных бурь

В первом месяце 2013 года Украину ожидают сразу семь магнитных бурь. Причем первая из них - уже сегодня, передает ТСН.

Затем магнитные бури будут 8, 13, 19, 23, 25 и 28 января, сообщает портал meteoprog.ua.

В эти дни медики советуют внимательнее относится к своему здоровью и ограничить использование электроники.

В это время нужно больше употреблять мятный чай, отдыхать, заниматься любимым делом.