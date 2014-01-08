ГАИ призывает водителей смотреть в оба на дорогах в туманную и дождливую погоду

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по данным гидрометцентра, ночью и утром завтра, 9 января, местами туман, видимость 200-500 м. Небольшие дожди пройдут в восточных, ночью и в Днепропетровской, Полтавской и местами в северных областях. Также 10 января дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях, ночью 11 января в восточных областях дождь с мокрым снегом.

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Госавтоинспекция рекомендует водителям не забывать о внимательности и осторожности при управлении автотранспортом при такой погоде. ГАИ просит во время поездок в условиях недостаточной видимости (сильные дожди, туманы и т.п.) передвигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость.

«Стоит также отказаться от рискованных маневров, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию», - говорится в рекомендациях ГАИ.