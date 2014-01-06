От участия в Евровидении отказались 12 стран - СМИ

Вслед за Хорватией, Чехией, Словакией, Люксембургом и Андоррой о своем решении заявила Болгария, сообщает "Телекритика".

Представители национального вещателя BNT сообщили, что страна отменяет свое участие по финансовым причинам.

В Турции заявляют, что их участники не вернутся на конкурс в 2014 году, однако не исключено, что примут участие в "Евровидении" в ближайшие годы.

По теме: Сербия и Болгария отказались от участия в "Евровидении"

Об этом сообщили представители национального вещателя TRT, отметив что причиной их решения является внедрение оргкомитетом конкурса смешанного жюри в системе голосования.

Босния и Герцеговина не вернется на конкурс из-за отсутствия спонсора, сообщают представители BHRT. По финансовым причинам отменяет свое участие и Сербия, информируют представители национального вещателя RTS.

Вследствие экономического кризиса не соревноваться на "Евровидении-2014" вокалисты с Кипра, отмечает национальная телекомпания CyBC.

Не стоит ожиданть и выступления вокалистов из Монако и Марокко, которые заявили, что не намерены возвращаться на конкурс.

Ранее в Хорватии представители ответственного за национальный отборочный тур песенного конкурса телерадиокомпании HRT заявили, что страна отказывается от участия в конкурсе по экономическим причинам. Из этих же соображений в конкурсе не будут представители Андорры и Люксембурга, где кроме финансовых трудностей не наблюдают общественного интереса к "Евровидению".

На государственном канале Чехии объяснили, что предварительно страна не вернется на конкурс из-за слишком низкого интереса к нему.

Представители словацкого госвещателя RTVS решили: "Евровидение за пределами наших возможностей". Ранее ни один исполнитель из Словакии на конкурсе не побеждал.

Украину на конкурсе будет представлять Мария Яремчук.

Песенный конкурс состоится в Копенгагене в мае.