Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2014 (фото, видео)

Сегодня в Киеве прошел финал отборочного тура конкурса Евровидения, который пройдет в 2014 году в Дании. Право представлять Украину на конкурсе выиграла Мария Яремчук с песней Tick-Tock, сообщает КП.

Всего в финал национального отбора вышли 20 исполнителей, которых выбрало жюри из более чем полусотни заявок. Все 12 финалистов - это участники и победители различных талант-шоу ("Фабрика звезд", "Голос страны" и "Х-Фактор").

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После этого состоялось голосование. Свои баллы выставило профессиональное жюри (вошли продюсеры, композиторы, представители радио- и телекомпаний). Также с помощью звонков и SMS проголосовали телезрители.

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