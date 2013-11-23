Сербия и Болгария отказались от участия в "Евровидении"

Как сообщают Inserbia.info и The Sofia Globe, такое решение и сербская радиовещательная компания RTS, и болгарский телеканал BNT приняли по финансовым причинам. «Болгария отказывается от "Евровидения" из-за возросшей платы за участие в конкурсе и сокращения финансирования нашего канала», — пояснили представители BNT. Сербская RTS также дала понять, что в сложившейся финансовой ситуации не может позволить себе расходы на участие в песенном конкурсе, пишет Лента.ру.

При этом и Сербия, и Болгария не исключили своего участия в «Евровидении» в будущем.

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Сербия впервые приняла участие в «Евровидении» в 2007 году, и представительница этой страны Мария Шерифович сразу же стала победительницей. В 2008 году «Евровидение», в соответствии с условиями проведения конкурса, прошло в Сербии.

Болгария дебютировала на «Евровидении» в 2005 году. Лучшим достижением болгарских исполнителей на этом конкурсе стало пятое место, занятое дуэтом «Elitsa and Stundzhi» в 2007 году.

Ранее от участия в «Евровидении—2014», в основном из-за сложной финансовой ситуации, отказались Хорватия, Чехия, Словакия, Кипр и ряд других стран.

Конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. Последние годы конкурс проходит в формате двух полуфиналов и финала. Напрямую в финал попадают представители стран-основательниц конкурса и страны-хозяйки. Остальные участники проходят полуфинальный отбор.