Украина начала председательствовать в СНГ

Соответствующее решение было принято Советом глав государств СНГ 25 октября 2013 г.

Председательство в СНГ в течение 2014 года будет осуществляться Украиной в лице представителя одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств – участниц Содружества при уставных и других органах Содружества, а также в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Сопредседательство в СНГ будет осуществляться Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

2014 год в СНГ объявлен Годом туризма.

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Как сообщал УНИАН, Украина, как председательствующая в СНГ, в 2014 году намерена активизировать работу по реализации Договора о зоне свободной торговли в Содружестве, в частности, добиться подписания Договора о свободной торговле услугами и Соглашения о доступе к трубопроводному транспорту.