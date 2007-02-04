Россиянам советуют не трогать... цветной снег

В Омской области сохраняются рекомендации для населения воздержаться от контакта с выпавшим желтым и оранжевым снегом, сообщили РИА Новости в воскресенье в Главном управлении МЧС области. "Специалисты рекомендуют пока сохранять рекомендации, которые были введены ранее - не использовать этот снег для бытовых нужд", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рекомендации сохраняются, несмотря на то, что обстановка с выпавшим снегом "больше не квалифицируется как чрезвычайная ситуация".

В Омском МЧС напомнили, что проведенные исследования в пятницу определили, что снег был окрашен пылью, принесенной воздушными массами из Казахстана, возможно, из осушаемых мест Аральского моря. Токсичных веществ в разноцветном снеге не обнаружено. Дальнейшие исследования аномальных осадков продолжаются в Москве.

Как заявил ранее журналистам замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, первые анализы химического состава снега выявили в пробах не только глинно-песчаные частицы засоленной почвы, но и маслянистые фрагменты.

"В понедельник мы все узнаем поподробнее, по окончательному химическому анализу будет понятно, что это за вещество", - сказал Митволь.

Он отметил, если выяснится, что разноцветный снег в Сибири выпал из-за промышленных выбросов какого-то предприятия, то нарушителей привлекут к уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды.

Снег, окрашенный в желтый и оранжевый цвет, выпал 31 января в пяти районах Омской области на площади около полутора тысяч квадратных километров. Следы загрязнения отмечены в 49 населенных пунктах, где проживают более 27 тысяч человек.

Позже стало известно, что цветной снег также выпал в Томской и Тюменской областях.

Снег неестественных оттенков встречается довольно редко. Как правило, это природное явление объясняют попаданием в верхние слои атмосферы цветных пылевых взвесей, занесенных из других регионов.

Так, в 2004 году снег апельсинового цвета выпал на востоке Польши. Тогда же оранжевый снег наблюдали жители Закарпатья в селах Тихое и Гусиное. По одной из версий, причина оранжевой окраски снега - песчаные бури в Саудовской Аравии: песчинки, подхваченные сильным ветром, скопились в верхних слоях атмосферы и выпали вместе со снегом в Закарпатье. До этого оранжевый снег выпал и на западе Европы: жители Швейцарии, Лихтенштейна, Германии и Австрии полюбовались оранжевыми Альпами.

Через 2 года – в 2006-м - снег серо-желтого цвета выпал на территории села Сабо, расположенного в 80-ти км южнее города Оха на севере Сахалина. В том же году на севере Приморского края выпал снег кремово-розового цвета. Зеленый снег в Красноярске и желтый в Южной Корее.

Впрочем, среди наиболее необычных явлений природы – рыбно-лягушачьи дожди, которые население воспринимает то как манну небесную, то как кару, исходящую из того же источника.

В августе 1804 года недалеко от Тулузы в ясный, солнечный день на небе вдруг появилась черная туча огромных размеров, и из нее на пораженных местных жителей посыпались крохотные жабы. 5 сентября 1922 года маленькие жабы двое суток сыпались на город Шалон-сюр-Саон во Франции. 23 сентября 1973 года десятки тысяч крохотных жаб в буквальном смысле слова свалились с неба на деревушку Бриньоль на юге Франции. 24 октября 1987 года в британских газетах "Дейли миррор" и "Дейли стар" было опубликовано сообщение о необычном дожде из розовых лягушек, пролившемся над городом Страудом.

В декабре 2002 года в поселке Корона на севере Греции выпали «водно-рыбные осадки». Жители не растерялись и начали собирать «дары с неба». Ранее, в июне 2000 года, эфиопские крестьяне наблюдали аналогичное явление, но в отличие от греков, эфиопы испугались: они посчитали это «карой божьей». В том же году рыбный дождь выпал в Британии, в штате Норфолк.

А в 2004 году на юге Франции шел необычный дождь из... экскрементов. "Когда эта взвесь, падающая с неба, высыхает, отмыть ее можно только мощной струей горячей воды", - жаловались деревенские жители. Согласно анализам, сделанным в местной лаборатории, эти пятнышки представляли собой остатки экскрементов млекопитающих. Предполагалось также что это может быть выброс экскрементов из самолетных туалетов. Эта версия подкрепляется тем, что в районе деревни проходит воздушный коридор на Монпелье.

РИА новости